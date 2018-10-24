Россошанский осужден на 7 лет за ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской

Фото: Дмитрий Россошанский (facebook.com/Анастасия Ноздровськая)

Также он должен выплатить компенсацию морального ущерба родителям погибшей

Обуховский районный суд Киевской области сегодня, 24 октября, вынес приговор Дмитрию Россошанскому, виновнику ДТП, в котором погибла сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook дочери Ноздровской.

Россошанский признан судом виновным по ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") и приговорен к семи годам лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить компенсацию морального ущерба родителям погибшей - по 300 тыс. гривен отцу и матери.

Напомним, в Киевской области 1 января в одной из рек правоохранители нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской. Ноздровская исчезла на пути из Киева в село Демидов Вышгородского района. Юрист несколько лет вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи. На момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения. Спустя два года после ДТП Ноздровская смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 года суд приговорил его к семи годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, которые были допущены судом первой инстанции.