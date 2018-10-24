Россошанський засуджений на 7 років за ДТП, в якому загинула сестра Ноздровської

Фото: Дмитро Россошанський (facebook.com/Анастасия Ноздровськая)

Також він повинен виплатити компенсацію морального збитку батькам загиблої

Обухівський районний суд Київської області сьогодні, 24 жовтня, виніс вирок Дмитру Россошанскому, винуватцю ДТП, в якому загинула сестра вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook дочки Ноздровської.

Россошанський визнаний судом винним за ст 286 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") і засуджений до семи років позбавлення волі. Крім того, він повинен виплатити компенсацію морального збитку батькам загиблої - по 300 тис. гривень батька і матері.

Нагадаємо, в Київській області 1 січня однієї з річок правоохоронці знайшли тіло правозахисниці Ірини Ноздровської. Ноздровська зникла на шляху з Києва в село Демидів Вишгородського району. Юрист кілька років вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатінскої, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння. Через два роки після ДТП Ноздровська змогла домогтися покарання для Россошанського. В кінці травня 2017 року суд засудив його до семи років позбавлення волі, проте 27 грудня він ледь не вийшов з-під варти: в Апеляційному суді Київської області адвокат намагався оскаржити вирок і підвести свого клієнта під амністію, використовуючи порушення, які були допущені судом першої інстанції.