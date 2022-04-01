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Россию ждут новые удары в экономике, финансах и торговле, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили укрепление Украины в экономическом и военном плане. Также затрагивался вопрос новых санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

По его словам, сегодня, 1 апреля, состоялся телефонный разговор с Энтони Блинкеном. В ходе беседы обсуждались шаги по укреплению Украины в экономическом и военном отношении. Это позволит продолжать эффективно отражать агрессию Россию.

"Грядут новые удары по российской экономике, финансовой системе и торговле", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал новые санкции США против России.

Война России против Украины идет 37-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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