Норвежские сейсмологи сообщили о двух взрывах под Северодвинском 8 августа

Иллюстративное фото (mchs.gov.ru)

Именно второй взрыв является вероятным источником всплеска радиации

Взрыв на полигоне под Северодвинском в России, в результате которого погибли пять ученых во время испытаний ракетного двигателя в начале августа, повлек за собой второй взрыв два часа спустя, который и является вероятным источником всплеска радиации. Об этом сообщил Норвежский сейсмологический центр (NORSAR), передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В NORSAR отмечают, что второй взрыв был зафиксирован только инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а не сейсмическими мониторами, которые фиксируют движения земли, и произошел, скорее всего, на крылатой ракете, работающей на радиоактивном топливе.

"Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации. Оба взрыва были зарегистрированы в нашей инфразвуковой системе. Первый также был зафиксирован сейсмологами", - сообщила глава NORSAR Анне Стреммен Люкке.

Отмечается, что российское госагентство "Росатом" сообщило, что в аварии участвовал изотопный источник питания, но не предоставило более подробную информацию.

Министерство обороны России не ответило на запрос агентства о комментарии.

Напомним, 22 августа и. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн в ходе экстренного заседания Совбеза ООН потребовал от Москвы раскрыть информацию о "загадочном" взрыве, который произошел 8 августа на полигоне под Северодвинском в Архангельской области России.