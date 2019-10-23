В Росію вивезуть 12 тис. тонн уранових відходів із Німеччини

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Радіоактивні відходи планують вивезти у період з 2019 до 2022 року

Компанія Urenco в 2019 році відновила транспортування в Росію уранових "хвостів"(побічного продукту збагачення урану при виробництві палива для атомних електростанцій) з німецької уранозбагачувальної фабрики в Гронау. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Greenpeace.

Зазначається, що всього за період з 2019 до 2022 року планується відправити в РФ 12 тис. тонн. Процес цей почався в травні. За півроку на Уральський електрохімічний комбінат у Новоуральску Свердловської області з ФРН уже встигли відправити 6 потягів, тобто близько 3,6 тис. тонн радіоактивних відходів.

У Greenpeace зазначають, що сьогодні в РФ вже знаходиться близько 1 млн тонн уранових відходів, які характеризуються особливо високим рівнем радіоактивності і токсичності.

Водночас у Росатомі спростовують повідомлення Greenpeace.

Раніше у Росії підтвердили, що після вибуху на полігоні ВМФ РФ під Северодвінську радіоактивний фон ненадовго підвищувався через проходження хмари радіоактивних інертних газів.

Пізніше норвезькі сейсмологи повідомили про два вибухи під Сєверодвінськом 8 серпня і заявили, що зафіксували викиди радіації.