В Россию не пускают украинца, которого освободили из плена в Ливии

У прилетевших в Москву из Ливии моряков нет при себе документов. Поэтому украинца не пускают в РФ.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Ожидается, что моряку должны оказать помощь украинские дипломаты.
Напомним, вечером 2 января трое освобожденных в Ливии россиян и украинец прилетели в Россию. Их держали в Ливии несколько недель.
В МИД Ливии заявили, что задержанных не похищали - они заплыли в ливийские воды и были арестованы.
Сами моряки рассказали, что их держали на военной базе. Также они сообщили о пытках. По словам задержанных, они просто проплывали у берегов Ливии на собственной яхте, и причин их задерживать у ливийцев не было.
Ранее в Украину вернулись двое украинцев, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.