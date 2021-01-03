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В Россию не пускают украинца, которого освободили из плена в Ливии

Воскресенье 03 января 2021 06:18
В Россию не пускают украинца, которого освободили из плена в Ливии
Фото: освобожденные моряки (скриншот)
Автор: Инна Собора

У прилетевших в Москву из Ливии моряков нет при себе документов. Поэтому украинца не пускают в РФ.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Ожидается, что моряку должны оказать помощь украинские дипломаты.

Напомним, вечером 2 января трое освобожденных в Ливии россиян и украинец прилетели в Россию. Их держали в Ливии несколько недель.

В МИД Ливии заявили, что задержанных не похищали - они заплыли в ливийские воды и были арестованы.

Сами моряки рассказали, что их держали на военной базе. Также они сообщили о пытках. По словам задержанных, они просто проплывали у берегов Ливии на собственной яхте, и причин их задерживать у ливийцев не было.

Ранее в Украину вернулись двое украинцев, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.

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