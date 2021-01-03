В Росію не пускають українця, якого звільнили з полону в Лівії

Фото: звільнені моряки (скріншот)

У прилетіли в Москву з Лівії моряків немає при собі документів. Тому українця не пускають в РФ.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Очікується, що моряку повинні надати допомогу українські дипломати.

Нагадаємо, увечері 2 січня троє звільнених у Лівії росіян і українець прибули в Росію. Їх тримали в Лівії кілька тижнів.

В МЗС Лівії заявили, що затриманих не викрадали - вони запливли в лівійські води і були заарештовані.

Самі моряки розповіли, що їх тримали на військовій базі. Також вони повідомили про тортури. За словами затриманих, вони просто пропливали біля берегів Лівії на власній яхті, та причин їх затримувати у лівійців не було.

Раніше в Україну повернулися двоє українців, яких захопили та утримували на території Іраку до липня 2017 року.