ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россию не переизбрали в ряд органов ООН, - Кислица

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 02:29
Россию не переизбрали в ряд органов ООН, - Кислица Фото: Генассамблея ООН (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Российскую Федерацию не переизбрали в ряд органов в системе Организации Объединенных Наций во время голосований в среду, 13 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

В результате тайных голосований на заседании Экономического и социального Совета (ЭКОСОР) при избрании новых членов на выборах в разные вспомогательные органы ООН, РФ не удалось продолжить свое членство в Постоянном форуме коренных народов.

При этом вместо России избрали Украину, которую будет представлять представитель крымскотатарского народа Сулейман Мамутов. Также РФ не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям.

Кроме того, Россия провалилась на выборах в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), и "ООН-Женщины".

Стоит отметить, что Украину впервые в истории избрали в Постоянный Форум ООН по коренным народам. Об этом в Facebook рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, это очень важное событие, поскольку Украина теперь сможет еще громче рассказывать о коренных народах Украины - караимах, крымчаках и крымских татарах.

Напомним, ООН запускает процедуру автоматического созыва Генассамблеи при каждом применении вето в Совбезе.

Ранее постпред РФ признал в ООН, что ведется война против Украины, а не "специальная операция".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России ООН
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России