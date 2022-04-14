ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росію не переобрали в ряд органів ООН, - Кислиця

Новость на русском →
Четвер 14 квітня 2022 02:29
Росію не переобрали в ряд органів ООН, - Кислиця Фото: Генасамблея ООН (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Російську Федерацію не переобрали до низки органів у системі організації Об'єднаних Націй під час голосувань у середу, 13 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

В результаті таємних голосувань на засіданні Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР) при обранні нових членів на виборах в різні допоміжні органи ООН, РФ не вдалося продовжити своє членство в постійному форумі корінних народів.

При цьому замість Росії обрали Україну, яку представлятиме представник кримськотатарського народу Сулейман Мамутов. Також РФ не пройшла в Комітет ООН з неурядових організацій.

Крім того, Росія провалилася на виборах у виконавчі бюро Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), і "ООН-Жінки".

Варто зазначити, що Україну вперше в історії обрали до постійного форуму ООН з корінних народів. Про це у Facebook розповіла перший заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

За її словами, це дуже важлива подія, оскільки Україна тепер зможе ще голосніше розповідати про корінні народи України - караїмів, кримчаків і кримських татар.

Нагадаємо, ООН запускає процедуру автоматичного скликання Генасамблеї при кожному застосуванні вето в Радбезі.

Раніше постпред РФ визнав в ООН, що ведеться війна проти України, а не "спеціальна операція".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії ООН
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії