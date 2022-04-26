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Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

Фото: Российская хоккейная сборная (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) отобрала у России возможность принять чемпионат мира 2023 года. Нового хозяина турнира определят в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Совет федерации 26 апреля принял решение отозвать у РФ право на проведение мирового форума. Турнир в мае 2023 должен был принять Санкт-Петербург.

Решение о переносе ЧМ-2023 было принято по "мнению безопасности". Функционеры считают, что хоккеистам, официальным лицам, медиа и болельщикам опасно находиться на территории России.

Новый хозяин чемпионата мира определится на Ежегодном конгрессе ИИХФ в финском Тампере. Он запланирован на последнюю декаду мая.

Ранее Россия потеряла место на ЧМ-2022. Международная федерация хоккея на льду 1 марта дисквалифицировала тамошнюю сборную из-за развязывания РФ войны против Украины.

К слову, украинская Премьер-лига досрочно завершила футбольный чемпионат.

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