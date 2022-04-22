Россию лишили статуса наблюдателя в Организации американских государств

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОАГ.

Была принята резолюция лишить Россию статуса наблюдателя ОАГ пока РФ продолжает боевые действия на территории Украины. "За" проголосовали 25 стран, против - 0, воздержались - 8.

Напомним, международная платежная система UnionPay прекратила сотрудничество с подсанкционными банками РФ. Теперь Клиенты "Сбербанка", "Альфа-Банка", ВТБ и других финансовых учреждений не смогут получить карты UnionPay.

Мы также писали о том, что Британия расширила санкции против России. Черный список увеличился на 26 позиций. В него попали физические лица, а также военные и оборонные компании.

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