Россию лишат статуса "наибольшего благоприятствования" в торговле, - Reuters

Соединенные Штаты вместе с Большой семеркой и Европейским союзом в пятницу, 11 марта, намерены лишить Россию статуса "наибольшего благоприятствования". Это будет ответом ее вторжением в Украину, сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Лишение России статуса привилегированной страны открывает Соединенным Штатам и их союзникам возможность ввести тарифы на широкий спектр российских товаров, что усилит давление на экономику, уже находящуюся в рецессии.

Шаги Вашингтона в отношении Москвы делаются на фоне того, как американские и европейские официальные лица обвиняют Россию в военных преступлениях из-за ее бомбардировок мирных жителей в украинских городах.

Сенат США в четверг проголосовал за принятие закона о выделении 13,6 млрд долларов на помощь Украине в финансировании боеприпасов и других военных поставок, а также гуманитарной помощи.

"Мы выполняем свои обещания поддерживать Украину, которая борется за свою жизнь со злым Владимиром Путиным", - заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.