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Россию лишат статуса "наибольшего благоприятствования" в торговле, - Reuters

Новина українською →
Украина, Пятница 11 марта 2022 08:42
Россию лишат статуса "наибольшего благоприятствования" в торговле, - Reuters Фото: Россия потеряет статус нормального торгового партнера (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты вместе с Большой семеркой и Европейским союзом в пятницу, 11 марта, намерены лишить Россию статуса "наибольшего благоприятствования". Это будет ответом ее вторжением в Украину, сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Лишение России статуса привилегированной страны открывает Соединенным Штатам и их союзникам возможность ввести тарифы на широкий спектр российских товаров, что усилит давление на экономику, уже находящуюся в рецессии.

Шаги Вашингтона в отношении Москвы делаются на фоне того, как американские и европейские официальные лица обвиняют Россию в военных преступлениях из-за ее бомбардировок мирных жителей в украинских городах.

Сенат США в четверг проголосовал за принятие закона о выделении 13,6 млрд долларов на помощь Украине в финансировании боеприпасов и других военных поставок, а также гуманитарной помощи.

"Мы выполняем свои обещания поддерживать Украину, которая борется за свою жизнь со злым Владимиром Путиным", - заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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