Росію позбавлять статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі, - Reuters

Сполучені Штати разом з Великою сімкою і Європейським союзом у п'ятницю, 11 березня, мають намір позбавити Росію статусу "найбільшого сприяння". Це буде відповіддю її вторгненням в Україну, повідомили кілька джерел, знайомих з ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Позбавлення Росії статусу привілейованої країни відкриває Сполученим Штатам і їх союзникам можливість ввести тарифи на широкий спектр російських товарів, що посилить тиск на економіку, що вже знаходиться в рецесії.

Кроки Вашингтона щодо Москви робляться на тлі того, як американські і європейські офіційні особи звинувачують Росію у військових злочинах через її бомбардувань мирних жителів в українських містах.

Сенат США в четвер проголосував за прийняття закону про виділення 13,6 млрд доларів на допомогу Україні у фінансуванні боєприпасів та інших військових поставок, а також гуманітарної допомоги.

"Ми виконуємо свої обіцянки підтримувати Україну, яка бореться за своє життя зі злим Володимиром Путіним", - заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.