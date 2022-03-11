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Росію позбавлять статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі, - Reuters

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Україна, П'ятниця 11 березня 2022 08:42
Росію позбавлять статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі, - Reuters Фото: Росія втратить статус нормального торгового партнера (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати разом з Великою сімкою і Європейським союзом у п'ятницю, 11 березня, мають намір позбавити Росію статусу "найбільшого сприяння". Це буде відповіддю її вторгненням в Україну, повідомили кілька джерел, знайомих з ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Позбавлення Росії статусу привілейованої країни відкриває Сполученим Штатам і їх союзникам можливість ввести тарифи на широкий спектр російських товарів, що посилить тиск на економіку, що вже знаходиться в рецесії.

Кроки Вашингтона щодо Москви робляться на тлі того, як американські і європейські офіційні особи звинувачують Росію у військових злочинах через її бомбардувань мирних жителів в українських містах.

Сенат США в четвер проголосував за прийняття закону про виділення 13,6 млрд доларів на допомогу Україні у фінансуванні боєприпасів та інших військових поставок, а також гуманітарної допомоги.

"Ми виконуємо свої обіцянки підтримувати Україну, яка бореться за своє життя зі злим Володимиром Путіним", - заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України
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