Росію позбавлять статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі, - Reuters
Сполучені Штати разом з Великою сімкою і Європейським союзом у п'ятницю, 11 березня, мають намір позбавити Росію статусу "найбільшого сприяння". Це буде відповіддю її вторгненням в Україну, повідомили кілька джерел, знайомих з ситуацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Позбавлення Росії статусу привілейованої країни відкриває Сполученим Штатам і їх союзникам можливість ввести тарифи на широкий спектр російських товарів, що посилить тиск на економіку, що вже знаходиться в рецесії.
Кроки Вашингтона щодо Москви робляться на тлі того, як американські і європейські офіційні особи звинувачують Росію у військових злочинах через її бомбардувань мирних жителів в українських містах.
Сенат США в четвер проголосував за прийняття закону про виділення 13,6 млрд доларів на допомогу Україні у фінансуванні боєприпасів та інших військових поставок, а також гуманітарної допомоги.
"Ми виконуємо свої обіцянки підтримувати Україну, яка бореться за своє життя зі злим Володимиром Путіним", - заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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