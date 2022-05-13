В Россию депортировано более 210 000 украинских детей, - Денисова

Россию обвиняют в принудительной депортации из Украины 210 тысяч детей. Также речь идет о навязывании украинским детям чужой истории

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Она сообщила, что среди 1,2 миллиона украинцев, которых депортировали в Россию, более 210 тысяч детей.

"Когда наших детей вывозят, они разрушают национальную идентичность, лишают нашу страну будущего. Там нашим детям на русском языке преподают истории, которую Путин рассказал всем", - сказала Денисова в эфире национального телемарафона.