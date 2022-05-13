Депортированным украинцам запрещают жить в Крыму без паспорта РФ, - Денисова
Российская Федерация запрещает депортированным украинцам проживать в Крыму. Принуждает их к получению российского паспорта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
"Оккупационная власть полуострова сделала очередную картинку для пропагандистского телевидения рашистів, продемонстрировав как 10 лиц, прибывших в Крым из временно оккупированных районов материковой части Украины, получили российский аусвайс по упрощенной системе", - пишет Денисова.
Оккупанты проводят с депортированными украинцами "разъяснительные" работы о необходимости получения российского паспорта, поскольку без документов, удостоверяющих их личность - проживать в Крыму запрещено.
"Также наши граждане попадают в фильтрационные лагеря, где у них забирают паспорта граждан Украины и выдают документ на временное проживание", - добавляет омбудсмен
Украина, со своей стороны, не признает никаких российских документов, которые навязала Россия.
Все украинцы, которых принудили к получению паспорта - и в дальнейшем остаются гражданами нашей страны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам представителя Минобороны Александра Мотузяник, оккупационная "власть" начала проводить мероприятия по подготовке к "включению" захваченных территорий Украины в состав России. Враг уже начал готовиться к выдаче российских паспортов.
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