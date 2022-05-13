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В Россию депортировано более 210 000 украинских детей, - Денисова

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Украина, Пятница 13 мая 2022 16:25
В Россию депортировано более 210 000 украинских детей, - Денисова Фото: Людмила Денисова (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Россию обвиняют в принудительной депортации из Украины 210 тысяч детей. Также речь идет о навязывании украинским детям чужой истории

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Она сообщила, что среди 1,2 миллиона украинцев, которых депортировали в Россию, более 210 тысяч детей.

"Когда наших детей вывозят, они разрушают национальную идентичность, лишают нашу страну будущего. Там нашим детям на русском языке преподают истории, которую Путин рассказал всем", - сказала Денисова в эфире национального телемарафона.

Напомним, Российская Федерация запрещает депортированным украинцам проживать в Крыму. Принуждает их к получению российского паспорта.

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