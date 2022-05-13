У Росію депортовано понад 210 000 українських дітей, - Денісова
Росію звинувачують у примусовій депортації з України 210 тисяч дітей. Також мова йде про нав'язування українським дітям чужої історії
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважуну ВР України з прав людини Людмилу Денісову.
Вона повідомила, що серед 1,2 мільйона українців, яких депортували до Росії, понад 210 тисяч дітей.
"Коли наших дітей вивозять, вони руйнують національну ідентичність, позбавляють нашу країну майбутнього. Там нашим дітям російською мовою викладають історії, яку Путін розповів усім", - сказала Денісова в ефірі національного телемарафону.
Нагадаємо, Російська Федерація забороняє депортованим українцям проживати в Криму. Примушує їх до отримання російського паспорту.
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