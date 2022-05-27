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Росію і Білорусь відсторонили від хокейного ЧС-2023

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Тампере, П'ятниця 27 травня 2022 16:09
Росію і Білорусь відсторонили від хокейного ЧС-2023 Фото: "Нокіа Арена" прийме ЧС-2023 замість Санкт-Петербурга (iihf.com)
Автор: Антон Федорців

Білоруська та російська хокейні збірні не братимуть участі в чемпіонаті світу-2023. Раніше їх позбавили права виступити на цьогорічній планетарній першості.

Про це заявила Міжнародна федерація хокею на льоду (ІІХФ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Функціонери не допустили збірні Росії та Білорусі до ЧС-2023. ІІХФ продовжила ізоляцію обох країн через розв'язування війни проти України. Попереднім рішенням організація відсторонила російську та білоруську збірні до вересня.

Окрім того, ІІХФ вирішила віддати право проведення чемпіонату світу-2023 латвійській Ризі та фінському Тампере. Раніше турнір збирався прийняти Санкт-Петербург. Також у Росії відібрали молодіжний ЧС-2023, який узимку мав відбутися в Новосибірську та Омську.

Натомість збірна України виступить на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB. Там суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Японії, Естонії, Китаю, Сербії та Нідерландів.

Нагадаємо, що київський "Сокіл" визнали чемпіоном України сезону 2021/22.

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