Россию и Беларусь хотят лишить членства в международных спортивных федерациях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра спорта и туризма Польши Камила Бортничука .

"Требуем отобрать членство в российских и белорусских спортивных организаций в международных федерациях, лишить представителей этих стран участвовать занимать руководящие должности в международных федераций, а также лишить прав на трансляции международных спортивных событий в России", - цитирует слова Бортничука официальный сайт министерства спорта и туризма Польши. По словам Бортничука, 33 министра спорта подписались под требованием прекратить трансляции в этих странах из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. С началом полномасштабного вторжения Россия и Беларусь получили ряд санкций от международных спортивных федераций и организаций. Спортсменов и команды из этих стран получили ограничения по выступлениям на международных турнирах. По словам Бортничука, санкций, которые ввели против этих стран недостаточно. По мнению польского министра, теперь международные федерации должны лишить Россию и Беларусь членства, поскольку война в Украине продолжается.

Напомним, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что санкции стран Европейского Союза и США против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и даже считаться поводом для объявления войны.

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