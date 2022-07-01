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Росію та Білорусь хочуть позбавити членства у міжнародних спортивних федераціях

Фото: Росію та Білорусь хочуть позбавити права транслювати міжнародні спортивні події (unsplash)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росію та Білорусь хочуть позбавити права транслювати міжнародні спортивні події. Заяву з відповідними вимогами підписали 33 країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра спорту і туризму Польщі Каміла Бортнічука.

"Вимагаємо відібрати членство у російських та білоруських спортивних організацій у міжнародних федераціях, позбавити представників цих країн брати участь займати керівні посади міжнародних федерацій, а також позбавити прав на трансляції міжнародних спортивних подій в Росії", - цитує слова Бортнічука офіційний сайт міністерства спорту та туризму Польщі.

За словами Бортнічука, 33 міністра спорту підписалися під вимогою припинити трансляції у цих країнах через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

З початком повномасштабного вторгнення Росія та Білорусь отримали низку санкцій від міжнародних спортивних федерацій та організацій. Спортсменів та команди з цих країн отримали обмеження щодо виступів на міжнародних турнірах.

За словами Бортнічука, санкцій, які впровадили проти цих країн є недостатньо. На думку польського міністра, тепер міжнародні федерації мають позбавити Росію та Білорусь членства, оскільки війна в Україні продовжується.

Нагадаємо, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що санкції країн Європейського Союзу і США проти Росії можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії і навіть вважатися приводом для оголошення війни.

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Російська Федерація