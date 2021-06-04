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Российскую теннисистку арестовали на Ролан Гаррос за договорные матчи

Автор: Роман Тверденко

Французская полиция арестовала российскую теннисистку Яну Сизикову во время турнира Ролан Гаррос в Париже. Против нее открыто дело по подозрению в участии в договорных матчах.

Об этом сообщает Sky Sports.

Россиянку арестовали задержали в четверг вечером, когда она выходила с массажа после проигранного матча парного женского разряда в первом круге.

Прокуратура Парижа в октябре прошлого года начала расследование о возможном договорном матче в парном разряде Ролан Гаррос-2020. Имеются факты того, что по ходу матча Сизикова/Бренгл против Циг/Миту шли большие ставки против пары, в которой играла Сизикова. Конкретно большие объемы ставок были сделаны на проигрыш Сизиковой и Мэдисон Бренгл пятого гейма второго сета, в котором они владели правом подачи мяча. Что и произошло.

Подозрения падают, прежде всего, на Сизикову, поскольку в том гейме она сделала две двойные ошибки на подаче, а в еще одном эпизоде задержалась на приеме и в общем, грубо говоря, "подарила" соперницам три розыгрыша.

Источник французского издания L’Equipe допускает, что американская партнерша Сизиковой Бренгл могла быть не причастна к возможному "сливу" гейма, поскольку в такой ситуации не обязательно участие обоих теннисисток.

Сейчас Сизикова остается под стражей, а ее адвокат заявляет, что россиянка отвергает все обвинения и собирается подать жалобу на клевету. Вскоре в процесс защиты Яны подключиться российская федерация тенниса.

Напомним, в субботу на Ролан Гаррос сыграют свои матчи украинки Марта Костюк и Элина Свитолина. Костюк сыграет против россиянки Варвары Грачевой, а Свитолина - против чешки Барборы Крейчиковой.

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