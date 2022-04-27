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Российскую ракету сбили над Днепропетровской областью, - глава ОВА

Фото: российскую ракету сбили над Днепропетровской областью (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 апреля над Днепропетровской областью была сбита ракета российских войск. Пострадавших нет, обломки упали на поляне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Хорошее утро для нас, не очень - для орка. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Обломки упали на поляне. Никого не задело", - написал он.

Фото: российскую ракету сбили над Днепропетровской областью (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, вчера в Днепропетровской области сообщалось об успешном сбивании Вооруженными силами Украины вражеской ракеты, выпущенной из ПЗРК "Игла".

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Днепропетровская областьВойна России против Украины