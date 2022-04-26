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В Днепропетровской области ВСУ сбили ракету РФ

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Днепропетровская область, Вторник 26 апреля 2022 15:50
В Днепропетровской области ВСУ сбили ракету РФ Фото: ПЗРК "Игла-С" с ракетой и трубой запуска (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил об успешном сбитии Вооруженными силами Украины вражеской ракеты, выпущенной из ПЗРК "Игла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы области в Telegram.

Резниченко рассказал об уничтожении ракеты украинскими военными. Ее обломки рухнули за пределами населенных пунктов, обошлось без жертв. Глава ОВА обнародовал видео с места происшествия.

"Наши сбили вражескую ракету ПЗРК "Игла". Обломки упали в поле. Никто не пострадал. Слава нашим военным!" – написал глава области.

К слову, российские оккупанты обстреляли село Марьянское в Днепропетровской области накануне.

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