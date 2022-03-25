Российской певице Чичериной объявили подозрение. Она сняла украинский флаг с мэрии Энергодара

"Сторонница "русского мира" осуществила надругательство над государственным флагом Украины и призвала к свержению конституционного строя. По украинскому законодательству подозреваемой может грозить пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, еще в 2014 году, от начала вторжения российских войск на территорию Донбасса, а также оккупации Крыма, фигурантка неоднократно высказывалась в поддержку действий агрессора.

Установлено, что 21 марта 2022 года Чичерина прибыла в Энергодар и вместе с оккупантами сняла с крыши здания мэрии города украинский флаг.

Певице заочно объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) УК.

Чичерина будет объявлена в международный розыск, сейчас принимаются меры по наложению ареста на ее активы, независимо от того, где они находятся. Следственные действия продолжаются.

Напомним, также стало известно, что за голову Юлии Чичериной, которая годами выступает на стороне боевиков, в США пообещали награду в 50 тысяч долларов после того, как она сняла украинский флаг в Энергодаре.

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