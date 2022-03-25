Російській співачці Чичеріній оголосили підозру. Вона зняла український прапор з мерії Енергодара

"Прихильниця "руського миру" здійснила наругу над державним прапором України та закликала до повалення конституційного ладу. За українським законодавством підозрюваній може загрожувати довічне позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, ще у 2014 році, від початку вторгнення російських військ на територію Донбасу, а також окупації Криму, фігурантка неодноразово висловлювалася на підтримку дій агресора.

Встановлено, що 21 березня 2022 року Чичеріна прибула до Енергодара і разом з окупантами зняла з даху будівлі мерії міста український прапор.

Співачці заочно оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) ККУ.

Чичеріну буде оголошено у міжнародний розшук, наразі вживаються заходи щодо накладення арешту на її активи, незалежно від того, де вони знаходяться. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, також стало відомо, що за голову Юлії Чичеріної, яка роками виступає на боці бойовиків, в США пообіцяли нагороду в 50 тисяч доларів після того, як вона зняла український прапор в Енергодарі.

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