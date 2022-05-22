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Из-за российской агрессии в Украине погибли 232 ребенка

Новина українською →
Украина, Воскресенье 22 мая 2022 09:04
Из-за российской агрессии в Украине погибли 232 ребенка ото: в Украине погибли более 232 ребенка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

С начала полномасштабной войны России против Украины пострадали более 662 ребенка. Жертвами стали 232 несовершеннолетних, еще более 430 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 145, Киевской - 116, Харьковской - 102, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 48, Николаевской - 45, Запорожской - 28, Сумской - 17, Житомирской - 15, а также в Киеве - 16.

Кроме того, из-за массовых обстрелов Россией украинских населенных пунктов повреждено 1837 учебных заведений, из них 172 разрушены полностью.

Отмечается, что данные цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Напомним, сегодня ночью оккупанты нанесли ракетный удар по одному из сел Запорожской области. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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