ru ua
Нд, 22 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Через російську агресію в Україні загинули 232 дитини

Новость на русском →
Україна, Неділя 22 травня 2022 09:04
Через російську агресію в Україні загинули 232 дитини ото: в Україні загинули понад 232 дитини (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали більше ніж 662 дитини. Жертвами стали 232 неповнолітні, ще понад 430 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16.

Крім того, через масові обстріли Росією українських населених пунктів пошкоджено 1837 закладів освіти, з них 172 зруйновані повністю.

Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали ракетного удару по одному з сіл Запорізької області. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Стамбульське комюніке та гарантії безпеки: що відомо про переговори України з РФ
Стамбульське комюніке та гарантії безпеки: що відомо про переговори України з РФ
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків