Из-за российской агрессии: Украина выйдет еще из одного соглашения с СНГ

Как отмечается в пояснительной записке, проект подготовлен, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, как одной из стран участниц указанного соглашения. Кроме того, существуют существенные различия в Украине и других странах участницах соглашения коммеморативных практик и законодательства в вопросах памяти участников Второй мировой войны.

Авторы проекта отмечают, что Украина не вовлечена в механизмы реализации соглашения, поскольку Украина никогда не была членом Совета министров обороны СНГ.

Соглашение было подписано 3 сентября 2011 года в г. Душанбе и ратифицировано с оговоркой законом Украины от 18 апреля 2013 года.