Из-за российской агрессии против Украины погибли более 13 тысяч человек

В результате вторжения России в Крым и на Донбасс погибли более 13 тысяч человек. Еще почти 30 тысяч человек получили ранения.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины в ООН Юрий Витренко, передает пресс-служба представительства.

Так Витренко отреагировал на заявление российской делегации о том, что она "полностью выполняет" условия Будапештского меомрандума.

"Из-за вторжения России в Крым и на Восточную Украину более 13 тысяч человек погибли и почти 30 тысяч ранены. По меньшей мере, полмиллиона жителей Украины стали внутренне перемещенными", - заявил представитель Украины в ООН.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не исключает развертывание Россией ядерного оружия в Крыму.

Также РБК-Украина писало, что служба внешней разведки не исключает возможности наступления российских сил на Украину с юга, но это не произойдет осенью 2020 года. Сейчас сценарий военной агрессии против Украины не актуален для Кремля.