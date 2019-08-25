В российском СИЗО устроили погром в камере фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

Сотрудники СИЗО №1 Ростова-на-Дону устроили погром в камере осужденного к 14 годам лишения свободы фигуранта симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Рустема Исмаилова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Маммета Мамбетова.

Он рассказал, что смог встретиться с подзащитным ближе к обеду 21 августа, не смотря на то, что встреча с подзащитным была ранняя.

"Причиной этого явился погром, устроенный в его камере сотрудниками ФСИН. По словам Рустема это уже второй за последние две недели. Так новое руководство СИЗО наводит свои порядки. В камере все верх дном. Все переломано. Что искали - непонятно", - сообщил адвокат.

Также он добавил, что его подзащитный возмущен происходящим, так как это сократило время общения.

Адвокат уточнил, что обсудил с Исмаиловым процесс подготовки к предстоящему рассмотрению апелляционной жалобы на приговор.

Публичных комментариев российской ФСИН по поводу обвинений адвоката нет.

Ранее сообщалось, что фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" со второй симферопольской группы, крымскотатарский активист Билял Адилов объявил сухую голодовку из-за плохих условий содержания в СИЗО.

РБК-Украина писало, что троих фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" поместили в психиатрическую больницу.