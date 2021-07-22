В российском регионе ввели ЧС из-за засухи

Пока одна часть России страдает от лесных пожаров, в другой части - ввели режим чрезвычайно ситуации из-за засухи. Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи вводится в Свердловской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".
Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что жара на Урале не отступает.
"Сегодня я был в Белоярском районе, смотрел, что происходит с нашими полями. Фермеры говорят, что урожай гибнет. Я принял решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС из-за засухи. Режим распространяется на 39 территорий", - заявил он.
Напомним, в Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Режим действует минимум до 1 августа.