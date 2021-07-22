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У російському регіоні ввели НС через посуху

Автор: Анастасія Рокитна

Поки одна частина Росії потерпає від лісових пожеж, в іншій частині - ввели режим надзвичайно ситуації через посуху. Режим надзвичайної ситуації через посуху вводиться в Свердловській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Губернатор регіону Євген Куйвашев заявив, що спека на Уралі не відступає.

"Сьогодні я був в Білоярському районі, дивився, що відбувається з нашими полями. Фермери кажуть, що урожай гине. Я прийняв рішення з сьогоднішнього дня ввести режим НС через посуху. Режим поширюється на 39 територій", - заявив він.

Нагадаємо, в Карелії ввели режим надзвичайної ситуації через масштабні лісові пожежі. Режим діє мінімум до 1 серпня.

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