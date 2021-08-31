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В российском модуле МКС нашли новые трещины: что это значит

Автор: Анастасия Рокитна

В модуле "Заря" российского сегмента Международной космической станции космонавты обнаружили несквозные трещины. Со временем трещины в модуле "Заря" начнут расползаться.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова руководителя полета российского сегмента МКС космонавта Владимира Соловьева в комментарии "РИА Новости".

По словам Соловьева, ему не нравится такая ситуация, поскольку выявленные ранее на модуле "Звезда" сквозные трещины могут говорить о том, что со временем и трещины в модуле "Заря" начнут расползаться.

"Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря", - заявил он.

"Заря" - старейший модуль МКС, он был запущен в ноябре 1998 года. Модуль строился в России по контракту с компанией Boeing, он является собственностью NASA, но относится к российскому сегменту МКС.

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МКС