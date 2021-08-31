У російському модулі МКС знайшли нові тріщини: що це означає

У модулі "Заря" російського сегмента Міжнародної космічної станції космонавти виявили некрізні тріщини. З часом тріщини в модулі "Заря" почнуть розповзатися.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова керівника польоту російського сегменту МКС космонавта Володимира Соловйова в коментарі " РИА Новости ".

За словами Соловйова, йому не подобається така ситуація, оскільки виявлені раніше на модулі "Звезда" наскрізні тріщини можуть говорити про те, що з часом і тріщини в модулі "Заря" почнуть розповзатися.

"Кілька таких місць із некрізними тріщинами виявлені в модулі "Заря", - заявив він.

"Заря"- найстаріший модуль МКС, він був запущений у листопаді 1998 року. Модуль будувався в Росії за контрактом із компанією Boeing, він є власністю NASA, але відноситься до російського сегменту МКС.