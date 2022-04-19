В российском Белгороде заявили об обстреле села. Утверждают, что со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в обстреле села Головчино. Сообщается, что в результате обстрела пострадала одна местная жительница, которой на месте предоставили медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сведений о пострадавших пока нет. Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже", — сообщил Гладков. Позднее также появилось официальное сообщение о том, что в результате обстрела пострадала одна местная жительница, которой уже оказали медицинскую помощь.