У російському Бєлгороді заявили про обстріл села. Стверджують, що з боку України

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив Україну в обстрілі села Головчино. Повідомляється, що в результаті обстрілу постраждала одна місцева мешканка, якій на місці надали медичну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Був обстріл з боку України села Головчино Грайворонського району. Є руйнування. Відомостей про постраждалих поки немає. Зараз йде побудинковий обхід. Більш детальну інформацію дам пізніше", - повідомив Гладков.
Пізніше також з'явилося офіційне повідомлення про те, що в результаті обстрілу постраждала одна місцева мешканка, якій вже надали медичну допомогу.
Раніше ми повідомляли, що за даними розвідки у Росії планують теракти на своїй території для звинувачення України. Таким чином, Росія може звинуватити Україну і посіяти антиукраїнські настрої в суспільстві.
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