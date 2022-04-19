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У російському Бєлгороді заявили про обстріл села. Стверджують, що з боку України

Бєлгородська область (Фото: vl.ru)
Автор: Константин Широкун

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив Україну в обстрілі села Головчино. Повідомляється, що в результаті обстрілу постраждала одна місцева мешканка, якій на місці надали медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Був обстріл з боку України села Головчино Грайворонського району. Є руйнування. Відомостей про постраждалих поки немає. Зараз йде побудинковий обхід. Більш детальну інформацію дам пізніше", - повідомив Гладков.

Пізніше також з'явилося офіційне повідомлення про те, що в результаті обстрілу постраждала одна місцева мешканка, якій вже надали медичну допомогу.

Раніше ми повідомляли, що за даними розвідки у Росії планують теракти на своїй території для звинувачення України. Таким чином, Росія може звинуватити Україну і посіяти антиукраїнські настрої в суспільстві.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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