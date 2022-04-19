У російському Бєлгороді заявили про обстріл села. Стверджують, що з боку України

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив Україну в обстрілі села Головчино. Повідомляється, що в результаті обстрілу постраждала одна місцева мешканка, якій на місці надали медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Був обстріл з боку України села Головчино Грайворонського району. Є руйнування. Відомостей про постраждалих поки немає. Зараз йде побудинковий обхід. Більш детальну інформацію дам пізніше", - повідомив Гладков. Пізніше також з'явилося офіційне повідомлення про те, що в результаті обстрілу постраждала одна місцева мешканка, якій вже надали медичну допомогу.