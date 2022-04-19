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В российском Белгороде заявили об обстреле села. Утверждают, что со стороны Украины

Новина українською →
Белгород, Вторник 19 апреля 2022 07:37
В российском Белгороде заявили об обстреле села. Утверждают, что со стороны Украины Белгородская область (Фото: vl.ru)
Автор: Константин Широкун

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в обстреле села Головчино. Сообщается, что в результате обстрела пострадала одна местная жительница, которой на месте предоставили медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сведений о пострадавших пока нет. Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже", — сообщил Гладков.

Позднее также появилось официальное сообщение о том, что в результате обстрела пострадала одна местная жительница, которой уже оказали медицинскую помощь.

Ранее мы сообщали, что по данным разведки в России планируют теракты на своей территории для обвинения Украины. Таким образом, Россия может обвинить Украину и посеять антиукраинские настроения в обществе.

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