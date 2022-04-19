ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У російському Бєлгороді заявили про обстріл села. Стверджують, що з боку України

Новость на русском →
Бєлгород, Вівторок 19 квітня 2022 07:37
У російському Бєлгороді заявили про обстріл села. Стверджують, що з боку України Бєлгородська область (Фото: vl.ru)
Автор: Константин Широкун

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив Україну в обстрілі села Головчино. Повідомляється, що в результаті обстрілу постраждала одна місцева мешканка, якій на місці надали медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Був обстріл з боку України села Головчино Грайворонського району. Є руйнування. Відомостей про постраждалих поки немає. Зараз йде побудинковий обхід. Більш детальну інформацію дам пізніше", - повідомив Гладков.

Пізніше також з'явилося офіційне повідомлення про те, що в результаті обстрілу постраждала одна місцева мешканка, якій вже надали медичну допомогу.

Раніше ми повідомляли, що за даними розвідки у Росії планують теракти на своїй території для звинувачення України. Таким чином, Росія може звинуватити Україну і посіяти антиукраїнські настрої в суспільстві.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас