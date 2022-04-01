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В российском Белгороде произошел масштабный пожар на нефтебазе. Начата эвакуация

Фото: пожар на нефтебазе в Белгороде (t.me)
Автор: Владимир Костырин

В российском городе Белгород произошел пожар на нефтебазе, которая расположена в районе Крейды. Местные власти заявляют, что на месте происшествия работают экстренные службы. Есть двое пострадавших

Об этом 1 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области в РФ Вячеслава Гладкова в Telegram.

"Произошёл пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", - пишет чиновник.

Губернатор пообещал предоставить "немного позже" более подробную информацию о происшествии, а также проинформировать, если ли пострадавшие.

Сообщается, что в результате ЧП пострадали два человека - работники нефтебазы.

"Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает", - говорит Гладков.

Также он заявил об євакуации жителей трех улиц. ⠀

"Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место", - говорится в публикации чиновника.

В сети тем временем появились фото пожара на нефтебазе в Белгороде.

Напомним, что недавно, 29 марта, ночью возле Белгорода в селе Красный Октябрь произошел сильный взрыв на военных складах, вызвав у местных жителей настоящую панику. Тогда в результате происшествия пострадали четверо российских военных.

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