В российском Белгороде произошел масштабный пожар на нефтебазе. Начата эвакуация

В российском городе Белгород произошел пожар на нефтебазе, которая расположена в районе Крейды. Местные власти заявляют, что на месте происшествия работают экстренные службы. Есть двое пострадавших
Об этом 1 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области в РФ Вячеслава Гладкова в Telegram.
"Произошёл пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", - пишет чиновник.
Губернатор пообещал предоставить "немного позже" более подробную информацию о происшествии, а также проинформировать, если ли пострадавшие.
Сообщается, что в результате ЧП пострадали два человека - работники нефтебазы.
"Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает", - говорит Гладков.
Также он заявил об євакуации жителей трех улиц. ⠀
"Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место", - говорится в публикации чиновника.
В сети тем временем появились фото пожара на нефтебазе в Белгороде.
Напомним, что недавно, 29 марта, ночью возле Белгорода в селе Красный Октябрь произошел сильный взрыв на военных складах, вызвав у местных жителей настоящую панику. Тогда в результате происшествия пострадали четверо российских военных.
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