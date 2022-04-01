У російському Бєлгороді сталася масштабна пожежа на нафтобазі

"Сталася пожежа на нафтобазі в місті Бєлгороді. Всі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходи щодо його ліквідації", - пише чиновник.

Губернатор пообіцяв надати "трохи пізніше" більш детальну інформацію про подію, а також проінформувати, якщо постраждалі.

У мережі тим часом з'явилися фото пожежі на нафтобазі в Бєлгороді.

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