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Из-за российского вторжения дорожные компании потеряли 40 асфальтобетонных заводов, - "Укравтодор"

Фото: из-за российского вторжения дорожные компании потеряли 40 асфальтобетонных заводов (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Дорожный рынок Украины сильно пострадал из-за вторжения России. Компании потеряли сотни производственных баз и единиц техники, а тысячи работников подрядных организаций остались без работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу"Укравтодора" Facebook.

"В результате вооруженной агрессии все проекты строительства, капитального и текущего среднего ремонта государственных дорог пришлось заморозить", - рассказали в автодоре.

В целом, по последним подсчетам, из-за военных действий в Украине дорожные компании потеряли 200 производственных баз.

"В том числе - 40 асфальтобетонных заводов, каждый из которых стоит десятки миллионов гривен", - отметили в Государственном агентстве автодорог.

Там показали, как сейчас выглядит производственная база компании "Автомагистраль-Юг" во временно оккупированном Токмаке. Оккупанты разбили предприятие и спецтехнику, а также похитили горюче-смазочные материалы, ограбили склады.

В целом они повредили и уничтожили около 500 автомобилей различных видов, более чем 300 единиц специальной техники, каждая из которых стоит не менее 3-4 млн гривен: катки, грейдеры, погрузчики, манипуляторы, цистерны.

Напомним, как раньше сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, основным источником средств, необходимых для восстановления поврежденной в результате войны инфраструктуры Украины, могут стать арестованы активы России.

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Укравтодор