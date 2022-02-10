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Российского посла вызвали в МИД Румынии после пресс-конференции

Автор: Артур Родивилов

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в МИД страны из-за заявлений, которые он сделал в ходе пресс-конференции по случаю дня дипломатического работника. В частности он высказался о системе ПРО в Девеселу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

В МИД указали, что на этой встрече государственный секретарь Румынии по стратегическим делам Юлиан Фота заявил российскому дипломату, что комплекс ПРО в Девеселу носит чисто оборонительный характер, не направлен против РФ, предназначен исключительно для отражения потенциальных атак баллистическими ракетами извне евроатлантического пространства.

Нет какого-либо "намерения или возможности размещения в рамках этого комплекса ракет наступательного типа".

В связи с деятельностью румыно-российской комиссии по изучению проблем, связанных с историей двусторонних отношений, включая проблему румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны, в связи с которой посол РФ в Румынии сказал в среду, вопреки реальности, что эта тема не фигурирует в двусторонней повестке дня, государственный секретарь напомнил, что следующая шестая сессия комиссии будет проведена в Румынии в соответствии с решением комиссии, принятом на пятой сессии в ноябре 2019 года.

Кроме того, он отметил, что подобные публичные выступления, направленные на появление ошибочных мнений у общественности, "не благоприятствуют проведению естественного диалога, основанного на доверии между сторонами", и не ведут к конструктивным и предсказуемым отношениям.

Напомним, министр обороны Румынии Василе Данку ранее заявил, что в страну прибыли первые американские военные для усиления восточного фланга НАТО на фоне угрозы нового российского вторжения РФ в Украину.

Недавно США предложили России проверить, есть ли наступательные ракеты на ключевых базах НАТО в Польше и Румынии.

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