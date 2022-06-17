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Из российского плена освободили парамедика "Тайру", - Зеленский

Фото: парамедик Юлия Паевская (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)
Автор: Александр Мороз

Украинского парамедика Юлию Паевскую ("Тайра") освободили из российского плена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Сегодня уже могу сообщить: удалось освободить из плена "Тайру", украинского парамедика Юлию Паевскую. Она уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех", - отметил он.

Кто такая "Тайра"

Юлия Паевская - известный украинский военный парамедик, основательница эвакуационно-медицинского добровольческого подразделения "Ангелы Тайры".

С 2014 года была волонтером в зоне антитеррористической операции на Донбассе. В 2018 присоединилась к Вооруженным силам Украины и возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе до 2020 года.

На момент полномасштабного вторжения России была волонтером в Мариуполе. Попала в российский плен 16 марта 2022 года при попытке выйти из осажденного города.

Напомним, в мае западные СМИ публиковали видео с нагрудной камеры "Тайры", которая снимала свою работу в Мариуполе. Запись журналистам передал сотрудник полиции за день до того, как Паевскую взяли в плен.

Российские оккупанты также публиковали кадры с Паевской в плену, на которых ей показывали видео последствий обстрелов оккупированного Донецка якобы украинской ракетой "Точка-У".

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