З російського полону звільнили парамедика "Тайру", - Зеленський

"Сьогодні вже можу повідомити: вдалося звільнити з полону "Тайру", українського парамедика Юлію Паєвську. Вона вже вдома. Будемо працювати і далі, щоб забрати всіх", - зазначив він.

Хто така "Тайра"

Юлія Паєвська - відомий український військовий парамедик, засновниця евакуаційно-медичного добровольчого підрозділу "Ангели Тайри".

З 2014 року була волонтером у зоні антитерористичної операції на Донбасі. У 2018 році приєдналася до Збройних сил України та очолювала евакуаційне відділення 61-го мобільного шпиталю в Маріуполі до 2020 року.

На момент повномасштабного вторгнення Росії була волонтером у Маріуполі. Потрапила до російського полону 16 березня 2022 року при спробі вийти з обложеного міста.