З російського полону звільнили парамедика "Тайру", - Зеленський

Українського парамедика Юлію Паєвську ("Тайра") звільнили з російського полону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"Сьогодні вже можу повідомити: вдалося звільнити з полону "Тайру", українського парамедика Юлію Паєвську. Вона вже вдома. Будемо працювати і далі, щоб забрати всіх", - зазначив він.
Хто така "Тайра"
Юлія Паєвська - відомий український військовий парамедик, засновниця евакуаційно-медичного добровольчого підрозділу "Ангели Тайри".
З 2014 року була волонтером у зоні антитерористичної операції на Донбасі. У 2018 році приєдналася до Збройних сил України та очолювала евакуаційне відділення 61-го мобільного шпиталю в Маріуполі до 2020 року.
На момент повномасштабного вторгнення Росії була волонтером у Маріуполі. Потрапила до російського полону 16 березня 2022 року при спробі вийти з обложеного міста.
Нагадаємо, у травні західні ЗМІ публікували відео із нагрудної камери "Тайри", яка знімала свою роботу в Маріуполі. Запис журналістам передав співробітник поліції за день до того, як Паєвську полонили.
Російські окупанти також публікували кадри з Паєвською у полоні, на яких їй показували відео наслідків обстрілів окупованого Донецька нібито українською ракетою "Точка-У".
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