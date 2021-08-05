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Российского офицера подозревают в пытках пленных украинских военных на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Кадровый военный вооруженных сил РФ подозревается в пытках пленных украинских военнослужащих на Донбассе. Ему объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, гражданин Российской Федерации, будучи кадровым офицером разведывательного органа вооруженных сил РФ, с июля по август 2014 года осуществлял контроль за незаконными тюрьмами террористической организации "ДНР", обустроенными в городе Снежное Донецкой области.

Там он лично жестоко обращался с военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые были захвачены в плен в ходе боевых действий.

Подозреваемый применял пытки путем нанесения ударов руками и ногами, а также совершал имитации внесудебных расстрелов пленных украинских воинов с целью их деморализации и получения сведений военного характера.

Ранее Офис генпрокурора объявил подозрение одному из главарей боевиков на Донбассе.

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