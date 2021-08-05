ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Российского офицера подозревают в пытках пленных украинских военных на Донбассе

Новина українською →
Четверг 05 августа 2021 10:07
Российского офицера подозревают в пытках пленных украинских военных на Донбассе Фото: российского офицера подозревают в пытках украинских военных на Донбассе (facebook.com/novostidnua)
Автор: РБК-Украина

Кадровый военный вооруженных сил РФ подозревается в пытках пленных украинских военнослужащих на Донбассе. Ему объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, гражданин Российской Федерации, будучи кадровым офицером разведывательного органа вооруженных сил РФ, с июля по август 2014 года осуществлял контроль за незаконными тюрьмами террористической организации "ДНР", обустроенными в городе Снежное Донецкой области.

Там он лично жестоко обращался с военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые были захвачены в плен в ходе боевых действий.

Подозреваемый применял пытки путем нанесения ударов руками и ногами, а также совершал имитации внесудебных расстрелов пленных украинских воинов с целью их деморализации и получения сведений военного характера.

Ранее Офис генпрокурора объявил подозрение одному из главарей боевиков на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура Украины Донбасс подозрение пытки
NEWS
Умер бывший премьер Украины Евгений Марчук
Умер бывший премьер Украины Евгений Марчук
DAILY
Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине