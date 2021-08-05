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Російського офіцера підозрюють у катуванні полонених українських військових на Донбасі

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Четвер 05 серпня 2021 10:07
Російського офіцера підозрюють у катуванні полонених українських військових на Донбасі Фото: російського офіцера підозрюють у катуванні українських військових на Донбасі (facebook.com/novostidnua)
Автор: РБК-Україна

Кадровий військовий збройних сил РФ підозрюється у катування полонених українських військовослужбовців на Донбасі. Йому оголосили підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, громадянин Російської Федерації, будучи кадровим офіцером розвідувального органу збройних сил РФ, з липня по серпень 2014 року здійснював контроль за незаконними в’язницями терористичної організації "ДНР", облаштованими у місті Сніжне Донецької області.

Там він особисто жорстоко поводився з військовослужбовцями Збройних сил України, які були захоплені у полон в ході бойових дій.

Підозрюваний застосовував тортури шляхом нанесення ударів руками і ногами, а також вчиняв імітації позасудових розстрілів полонених українських воїнів з метою їх деморалізації та отримання відомостей військового характеру.

Раніше Офіс генпрокурора оголосив підозру одному з ватажків бойовиків на Донбасі.

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