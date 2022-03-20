Российского офицера наказали за слабую организацию фейковой "ХНР", - Генштаб ВСУ

Российский военный получил выговор за слабую работу в создании фейковой "Херсонской народной республики". Оккупанты столкнулись с сильным украинским сопротивлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Кремлевское руководство недовольно тем, что нет даже условно-показательной "картинки".
"Показательно, что начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики".
Война России против Украины идет 25-й день. Что происходит на фронтах и ситуация в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!