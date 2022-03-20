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Российского офицера наказали за слабую организацию фейковой "ХНР", - Генштаб ВСУ

Фото: оккупанты не смогли создать ХНР (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Российский военный получил выговор за слабую работу в создании фейковой "Херсонской народной республики". Оккупанты столкнулись с сильным украинским сопротивлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Кремлевское руководство недовольно тем, что нет даже условно-показательной "картинки".

"Показательно, что начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики".

Война России против Украины идет 25-й день. Что происходит на фронтах и ситуация в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Генштаб ВСУ