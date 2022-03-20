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Російського офіцера покарали за слабку організацію фейкової "ХНР", - Генштаб ЗСУ

Фото: окупанти не змогли створити ХНР (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Російський військовий отримав догану за слабку роботу у створенні фейкової "Херсонської народної Республіки". Окупанти зіткнулися з сильним українським опором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Кремлівське керівництво незадоволене тим, що немає навіть умовно-показової "картинки".

"Показово, що начальник 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської Народної Республіки".

Війна Росії проти України триває 25-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Генштаб ВСУ