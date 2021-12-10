Российского хакера приговорили в США к четырем годам тюрьмы

Суд в Коннектикуте приговорил россиянина Олега Кошкина к четырем годам тюремного заключения. Его обвиняют в киберпреступлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Его приговорили к 48 месяцам тюрьмы.
"В течение нескольких лет Кошкин и его сообщники работали над тем, чтобы обходить наши самые базовые системы киберзащиты для распространения вредоносных программ в поистине мировом масштабе", - приводит Министерство юстиции США слова агента ФБР Дэвида Сундберга, участвовавшего в процессе.
Кошкин действовал в сговоре с уже осужденным в США Олегом Левашовым, и вместе они смогли внедрить вредоносные программы в порядка 200 тыс. компьютеров по всему миру.
Последний в июле этого года был приговорен к уже отбытому тюремному сроку в 33 месяца и выплате 3,5 млн долларов в качестве возмещения нанесенного ущерба.
В январе этого года спецслужбы США подтвердили, что к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства причастна Россия. Ее целью, по данным ФБР, АНБ, CISA и офиса директора Нацразведки, было получение разведданных.
В этом году хакеры атаковали множество американских компаний. Одна из них – на оператора трубопровода Colonial Pipeline привела к временной нехватке топлива на Восточном побережье США.
Хакеры также атаковали сельскохозяйственную компанию из Айовы, что вызвало опасения по поводу перебоев в уборке урожая зерновых на Среднем Западе.