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Российского хакера приговорили в США к четырем годам тюрьмы

Автор: Артур Родивилов

Суд в Коннектикуте приговорил россиянина Олега Кошкина к четырем годам тюремного заключения. Его обвиняют в киберпреступлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Его приговорили к 48 месяцам тюрьмы.

"В течение нескольких лет Кошкин и его сообщники работали над тем, чтобы обходить наши самые базовые системы киберзащиты для распространения вредоносных программ в поистине мировом масштабе", - приводит Министерство юстиции США слова агента ФБР Дэвида Сундберга, участвовавшего в процессе.

Кошкин действовал в сговоре с уже осужденным в США Олегом Левашовым, и вместе они смогли внедрить вредоносные программы в порядка 200 тыс. компьютеров по всему миру.

Последний в июле этого года был приговорен к уже отбытому тюремному сроку в 33 месяца и выплате 3,5 млн долларов в качестве возмещения нанесенного ущерба.

В январе этого года спецслужбы США подтвердили, что к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства причастна Россия. Ее целью, по данным ФБР, АНБ, CISA и офиса директора Нацразведки, было получение разведданных.

В этом году хакеры атаковали множество американских компаний. Одна из них – на оператора трубопровода Colonial Pipeline привела к временной нехватке топлива на Восточном побережье США.

Хакеры также атаковали сельскохозяйственную компанию из Айовы, что вызвало опасения по поводу перебоев в уборке урожая зерновых на Среднем Западе.

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Кибератака